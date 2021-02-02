İtalya'da son 24 saatte 499 can kaybı

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 429 testte 9 bin 660 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 570 bin 608'e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 499 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 89 bin 344'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 18 bin 976 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 437 bin 765'ya düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 38 kişi azalarak 2 bin 214'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar