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İtalya'da son 24 saatte 499 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte 499 can kaybı
İtalya'da son 24 saatte 499 can kaybı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 499 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 89 bin 344'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 429 testte 9 bin 660 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 570 bin 608'e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 499 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 89 bin 344'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 18 bin 976 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 437 bin 765'ya düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 38 kişi azalarak 2 bin 214'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

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