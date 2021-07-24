İtalya'da son 24 saatte 5 bin 140 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 bin 929 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 312 bin 673'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 942'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 362 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 62 bin 523 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 172'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 64 milyon 716 bin 190 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 665 bin 97 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

