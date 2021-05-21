İtalya'da son 24 saatte 5 bin 218 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 269 bin 744 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 218 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 183 bin 476'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 218 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 28'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 695 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 291 bin 788 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 75 kişi azalarak bin 469'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 29 milyon 655 bin 728 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 629 bin 451 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

