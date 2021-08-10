İtalya'da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 766 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 636 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 406 bin 241'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 273'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 125 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 116 bin 323 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1 kişi azalarak 322'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 72 milyon 328 bin 955 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 812 bin 485 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

