İtalya'da son 24 saatte 5 bin 735 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 203 bin 501 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 735 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 396 bin 417'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 220'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 565 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 97 bin 220 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11 kişi artarak 299'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 71 milyon 531 bin 883 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 353 bin 178 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

