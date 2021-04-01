İtalya'da son 24 saatte 501 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 356 bin 85 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 649 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 607 bin 83'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 501 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 109 bin 847'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 712 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 563 bin 479'a olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 29 kişi azalarak 3 bin 681'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 10 milyon 324 bin 127 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 237 bin 582 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.