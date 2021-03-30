İtalya'da son 24 saatte 529 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 301 bin 451 korona virüs testi yapıldığı ve 16 bin 17 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 529 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 108 bin 879'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 687 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 562 bin 832'ye olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 3 bin 716'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 759 bin 119 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 68 bin 346 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

