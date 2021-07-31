İtalya'da son 24 saatte 6 bin 513 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 264 bin 860 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 350 bin 28'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 63'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 170 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 13 artarak 214'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 280 bin 456 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 265 bin 237 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

