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İtalya'da son 24 saatte 6 bin 596 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 6 bin 596 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 6 bin 596 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 596 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 964’e ulaştı.

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 bin 748 korona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 596 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 369 bin 964'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 136'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 565 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 97 bin 220 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 2 kişi artarak 260'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 69 milyon 859 bin 852 Covid-19 aşısı uygulanırken, 33 milyon 316 bin 524 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar
 

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