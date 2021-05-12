İtalya'da son 24 saatte 7 bin 852 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 bin 744 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 852 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 131 bin 78'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 544'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 23 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 352 bin 422 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 64 kişi azalarak bin 992'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 92 bin 36 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 786 bin 877 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar