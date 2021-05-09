İtalya'da son 24 saatte 8 bin 292 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 bin 6 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 292 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 111 bin 210'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 139 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 833'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 416 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 383 bin 854 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 19 kişi azalarak 2 bin 192'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 23 milyon 829 bin 80 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 336 bin 412 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

