İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 26 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 139 bin 160'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 745'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 295 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 346 bin 8 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 893'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 606 bin 370 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 965 bin 525 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

