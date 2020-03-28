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İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm
İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 889 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 10 bin 23'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 889 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 10 bin 23'e yükseldiği açıklandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

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