İtalya'da son 24 saatte 9 bin 630 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 170 bin 672 Covid-19 testi yapıldığı ve 9 bin 630 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 818 bin 863'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 274 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 992'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 335 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 387 bin 903'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 24 kişi artarak, 2 bin 118'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

