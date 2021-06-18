İtalya'da son 24 saatte bin 147 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 bin 26 korona virüs testi yapıldığı ve bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 250 bin 902'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 225'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 648 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 92 bin 72 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak 416'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 44 milyon 651 bin 249 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 115 bin 246 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar