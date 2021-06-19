İtalya'da son 24 saatte bin 197 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 249 bin 988 korona virüs testi yapıldığı ve bin 197 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 252 bin 95'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 253'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 87 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 89 bin 150 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 22 kişi azalarak 394'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 45 milyon 22 bin 254 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 286 bin 319 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar