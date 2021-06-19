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İtalya'da son 24 saatte bin 197 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 197 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte bin 197 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 197 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 95’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 249 bin 988 korona virüs testi yapıldığı ve bin 197 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 252 bin 95'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 253'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 87 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 89 bin 150 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 22 kişi azalarak 394'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 45 milyon 22 bin 254 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 286 bin 319 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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