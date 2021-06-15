İtalya'da son 24 saatte bin 255 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 212 bin 112 korona virüs testi yapıldığı ve bin 255 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 247 bin 32'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 101'e yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da Campania yerel yönetiminin daha önce yanlış kategorize ettiği verilerin düzeltilmesi ile iyileşen sayısının 53 bin 74 olduğu, güncellenen veriler ile toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 105 bin 96'ya gerilediği kaydedildi. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 32 kişi azalarak 504'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 42 milyon 893 bin 655 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 330 bin 185 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

