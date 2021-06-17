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İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 323 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 249 bin 755’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 bin 315 korona virüs testi yapıldığı ve bin 323 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 249 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 190'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 533 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 98 bin 608 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 27 kişi azalarak 444'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 44 milyon 22 bin 41 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 814 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar


 

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