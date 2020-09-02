İtalya'da son 24 saatte bin 326 korona virüs vakası

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor. Son 24 saatte yeni vaka sayısı yeniden bin barajını aşarak bin 326 olarak kaydedildi. Son 24 saatte yapılan 103 bin korona virüs testi ile günlük test rekoru kırılan İtalya'da toplam vaka sayısı 271 bin 515'e ulaştı. Son 24 saatte 6 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 35 bin 497'ye yükseldi. Ülkede sadece Molise bölgesinde yeni vakaya rastlanmadı.

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 109 olarak kaydedildi. Ayrıca son 24 saat içinde 257 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının artışa geçtiği süreçte Sardunya Adası'nda ilk kez ölüm yaşandı. İtalya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde en az vakanın görüldü Sardunya Adası, Ağustos ayında ülkenin virüs yayılım merkezine dönüşmüştü. Tatilini adada geçiren eski Başbakan Silvio Berlusconi de korona virüse yakalandı. Semptom göstermeyen Berlusconi, evinde 14 gün karantinada kalacak.

Burak Ortahamamcılar