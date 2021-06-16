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İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 400 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 248 bin 432’ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 203 bin 173 korona virüs testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 248 bin 432'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 153'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 399 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 101 bin 855 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 33 kişi azalarak 471'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 43 milyon 419 bin 515 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 545 bin 52 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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