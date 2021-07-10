İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 bin 419 korona virüs testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 269 bin 891'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 768'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 763 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 15 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 161'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 56 milyon 917 bin 775 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 23 milyon 206 bin 691 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar