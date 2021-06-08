İtalya'da son 24 saatte bin 896 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 220 bin 917 korona virüs testi yapıldığı ve bin 896 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 235 bin 592'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 102 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 690'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 519 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 181 bin 726 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 71 kişi azalarak 688'e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 38 milyon 967 bin 383 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 252 bin 430 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar