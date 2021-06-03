İtalya'da son 24 saatte bin 968 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 97 bin 633 korona virüs testi yapıldığı ve bin 968 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 225 bin 163'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 342'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 392 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 205 bin 562 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 41 kişi azalarak 892'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 36 milyon 12 bin 12 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 456 bin 534 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

