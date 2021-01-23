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İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 488 ölüm

İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 488 ölüm
İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 488 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 488 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 85 bin 162'ye yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 331 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 455 bin 185'e ulaştığını bildirdi. Açıklamaya göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 488 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 85 bin 162'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 4 azalarak 2 bin 386'ya düştüğünü, 16 bin 62 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Rt değeri 1'in altına indi

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık salgın değerlendirmesinde, bulaşı endeksi Rt değerinin 5 haftalık sürekli artma eğiliminin ardından 11-17 Ocak döneminde 1'in altına düştüğünü açıkladı. Kurul, Covid-19 bulaşında görülen azalma eğilimine rağmen salgının sağlık sistemi üzerindeki etkisinin hala yüksek olduğunun altını çizdi.
Ülke çapında yoğun bakım ünitesi doluluk oranının, kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 30 seviyesinin altında olduğunu açıklayan Sağlık Yüksek Kurulu, 12 bölgede ise kritik eşiğin üzerinde seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Burak Ortahamamcılar
 

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