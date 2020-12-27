İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 305 ölüm

İtalya'da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 59 bin 879 testte 8 bin 913 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 2 milyon 47 bin 696'ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 305 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71 bin 925'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 798 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 581 bin 760'a yükseldiğini ifade etti.

Noel tatili ve Aşı Günü nedeniyle uygulanan test sayısı haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 40'ı seviyesinde kaldı. Testlerde pozitiflik oranı bir gün öncesine göre yükselerek yüzde 14,88 olarak kaydedildi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise değişiklik olmadı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 580 olduğunu açıkladı.

İlk Covid-19 aşıları yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen 27 Aralık Aşı (V-Day) günü çerçevesinde İtalya'da ilk Covid-19 aşıları yapıldı. İtalya'da ilk 3 doz aşı, sabah saatlerinde başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nde hemşire Claudia Alivernini, Doktor Maria Rosaria Capobianchi ve sağlık personeli Omar Altobelli'ye yapıldı.

27 Aralık'ta sembolik olarak yapılan Aşı Günü'nün ardından İtalya Covid-19 aşısı programının ilk etabı resmi olarak yarın başlayacak.

İtalya'da acil ve yoğun bakım servisleri ile hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde çalışanlar öncelikli olmak üzere 1,4 milyon kadar sağlık çalışanın Ocak ayı içerisinde aşılanması planlanıyor.