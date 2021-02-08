İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 307 can kaybı

İtalya'da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 144 bin 270 testte 7 bin 970 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 644 bin 707'ye yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 307 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 91 bin 580'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 15 bin 82 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 419 bin 604'e düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 36 kişi artarak 2 bin 143'e yükseldi.

Peguria kenti karantinaya alındı

Umbria Bölgesi'nin başkenti Peguria ve çevresinde Covid-19'un İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının birçok kişide görülmesi üzerine bölgede risk seviyesi “kırmızıya” yükseltildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, 18 mutasyonlu vaka tespit edilen bölgede ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtildi.

En yüksek riskli olarak tanımlanan “kırmızı” bölgelerde zorunlu haller dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Burak Ortahamamcılar



