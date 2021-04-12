İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 358 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 779 bin 594'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 10 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 524 bin 417 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 3 bin 593'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 13 milyon 125 bin 458 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 952 bin 644 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

