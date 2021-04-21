İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 364 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 350 bin 34 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 844 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 904 bin 899'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 364 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 997'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 552 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 475 bin 635 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 75 kişi azalarak 3 bin 76 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 15 milyon 894 bin 532 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 654 bin 357 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar