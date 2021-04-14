İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 469 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 334 bin 766 korona virüs testi yapıldığı ve 16 bin 168 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 809 bin 193'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 469 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 557'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 251 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 514 bin 660 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 36 kişi azalarak 3 bin 490'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 13 milyon 585 bin 908 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 55 bin 458 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

