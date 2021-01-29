İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 477 ölüm

İtalya Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. İtalya'da son 24 saatte 13 bin 574 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70'e ulaştı. Son 24 saatte 477 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 87 bin 858'e yükseldi. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı 18 azalarak 2 bin 270'e gerilerken, 19 bin 879 kişi de iyileşti.

Pfizer'dan sonra Moderna da eksik doz gönderiyor

İtalya'da Covid-19 salgını için Acil Durum Komisyonu'nun Başkanı Domenico Arcuri, Moderna firmasının Şubat ayı içinde göndereceği aşıları yüzde 20 oranında eksik teslim edeceğini duyurdu. Moderna'nın 9 Şubat'ta 166 bin doz yerine 132 bin doz aşı göndereceğini açıklayan Arcuri, "İtalya, 15 Ocak'a kadar Avrupa'nın en çok aşı yapan ülkesi konumundaydı. Bugün, Almanya'dan 400 bin, Türkiye'den ise 4 bin doz daha az aşı yaptık ve 300 bin doz aşı eksiğimiz var" ifadelerini kullandı.

Pfizer, İtalya'da Ocak ayı ortasında, anlaşılan aşı miktarının yüzde 29'unu eksik teslim etmiş ve aşı tedarikindeki eksikliğin Şubat ayı ortasına kadar telafi edileceğini duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19 aşısı tedarikini azaltan Pfizer ve gecikmeler olabileceğini duyuran AstraZeneca'ya tepki göstermişti. Conte, İtalya gibi aşı kampanyasından hızlı hareket eden ülkelerin tedarik eksikliği nedeniyle cezalandırıldığını ifade etmiş ve yasal yollara başvurulacağını söylemişti.

Aşı tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle İtalya'da bazı bölgelerde ilk doz aşı uygulamalarına ara verilerek öncelik ikinci doz aşılara tanınmıştı.

Burak Ortahamamcılar