İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 521 ölüm

İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 267 bin 567 testte 14 bin 78 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 428 bin 221'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 521 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 84 bin 202'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 519 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 516 bin 568'e gerilediğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 43 kişi azalarak, 2 bin 418'e geriledi.

Pfizer-BioNTech, aşı arzı eksikliğini telafi edecek

Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısının tedarikinin, gelecek haftadan itibaren tam olarak başlayacağı belirtildi. Bu hafta yüzde 29'u eksik teslim edilen dozların, Şubat ayı ortasına kadar telafi edileceği duyuruldu.

Aşı tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle İtalya'nın bazı bölgelerde, ilk doz aşı uygulamasına ara verilerek, öncelik 2. doz aşı yapılacak kişilere tanınmıştı. İtalya, Covid-19 aşısı tedarikindeki aksama nedeniyle Pfizer hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyordu.

İtalya'da 21 Ocak itibariyle toplam 1 milyon 266 bin 402 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Burak Ortahamamcılar