İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 323 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 210 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 323 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 27 bin 682'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 86 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 203 bin 591'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 71 bin 252'ye yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 795 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.