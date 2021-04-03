İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 376 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 359 bin 214 korona virüs testi yapıldığı ve 21 bin 261 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 650 bin 247'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 376 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 110 bin 704'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 311 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 564 bin 855 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 10 artarak 3 bin 714'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 10 milyon 846 bin 621 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 388 bin 472 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar



