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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 486'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 32 bin 486'ya yükseldi.

Ülke genelinde 642 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 228 bin 6'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 134 bin 560'a yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 640'a geriledi.

İtalya'da 18 Mayıs tarihinde can kaybı ilk kez 100'ün altına düşerken, 3 gündür can kayıpları 100'ün üzerinde seyrediyor.

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