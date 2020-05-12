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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 172 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 172 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 172 ölüm

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 30 bin 911'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 172 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 911'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bin 402 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 221 bin 216'ya ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 587'den 109 bin 39'a yükseldi. Durumu kritik olanların sayısı ise 952 olarak belirtildi.

Öte yandan dün İtalya'da 2 ayın ardından yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk defa binin altına düşerek 999 olarak açıklanmıştı. İtalya'da Avrupa'da İngiltere'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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