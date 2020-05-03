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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 174 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 174 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 174 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 28 bin 884'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 28 bin 884'a yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 386 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 210 bin 717'ye ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 81 bin 654'e yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise bin 501 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya'da bugün 10 Mart tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile gerçekleşen en düşük can kaybı yaşandı.

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