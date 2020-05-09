İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 194 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 194 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 194 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 30 bin 395'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 395'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 83 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 218 bin 268'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 34 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 103 bin 31 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa'da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.