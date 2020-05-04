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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 195 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 195 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 195 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 29 bin 79'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 79'a yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 221 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 211 bin 938'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 82 bin 879'a yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise bin 479 olarak açıklandı.

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