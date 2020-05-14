İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 262 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 368'e yükseldi. Ülkede 992 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 223 bin 96'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 115 bin 288'e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 855'e düştü.

Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa'da İngiltere'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.