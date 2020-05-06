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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 369 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 369 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 369 ölüm

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 369 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 29 bin 684'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 684'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bin 444 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 214 bin 457'ye ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 333 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 310 bin 929 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Ülkede virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 93 bin 245 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa'da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

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