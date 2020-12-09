İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 499 kişi öldü

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 118 bin 475 test sonucunda 12 bin 756 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Testlerde pozitiflik oranının yüzde 10,8'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, son verilerle birlikte salgının başından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 770 bin 149'a ulaştığı ifade edildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 499 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısının 61 bin 739'a yükseldiğini açıkladı. 39 bin 266 kişinin daha iyileştiği ülkede, aktif Covid-19 vaka sayısı 710 bin 515'e geriledi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise 12 gündür süren düşüş bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 25'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 320'ye düştüğünü duyurdu.

Burak Ortahamamcılar