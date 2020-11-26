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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 822 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 822 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 822 ölüm

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 822 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 52 bin 850'ye yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 29 bin 3 yeni pozitif vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e ulaştı. Son 24 saat içinde 822 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, toplam can kaybının 52 bin 850'ye yükseldiğini aktardı. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 795 bin 845 olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 3 bin 846 hastanın virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

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