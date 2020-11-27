İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 827 ölüm

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 222 bin 803 testte 28 bin 352 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 827 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısının 1 milyon 538 bin 217'ye, toplam ölü sayısının ise 53 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif Covid-19 hastası sayısı ise 787 bin 893'e geriledi.

Son 24 saatte 35 bin 467 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarılırken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 64 azaldığı ve ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde toplam 3 bin 782 Covid-19 hastasının bulunduğu ifade edildi.

Burak Ortahamamcılar

