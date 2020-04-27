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İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor

İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor
İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün gece yaptığı açıklamada takımların 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlamasına izin verileceğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, spor dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Conte, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verileceğini belirtti. Conte'nin açıklamasının ardından 9 Mart'tan bu yana oynanmayan Serie A'nın haziran ayında başlamasının da mümkün olduğu ifade edildi. Ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıklandı.

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