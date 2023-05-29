İtalya'da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü

Lombardy Bölgesi Başkanı Attilio Fontana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı “kötü hava şartlarının neden olduğu çok ciddi bir kaza” olarak nitelendirdi. İtalya itfaiyesi, 19 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma helikopterlerinin de yardımıyla kayıplar için aramaların sürdüğünü açıkladı.

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