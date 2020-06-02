İtalya'da turuncu yeleklilerden hükümet karşıtı protesto

Fransa'da sarı yeleklilerin ardından İtalya'da "turuncu yelekliler" meydanlara indi. Başkent Roma'da eski general ve siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya gelen turuncu yelekli yüzlerce kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkisine yönelik hükümetin politikalarını eleştirdi. Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını isteyen turuncu yelekliler ayrıca, seçim yasasının değişmesi ve Euro yerine İtalyan lireti kullanılması talebinde bulundu.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da düzenlenen kalabalık protestoda, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken protestocuların maske takmaması da dikkat çekti.

Öte yandan İtalya'nın diğer kentlerinde aynı şekilde çok sayıda gösteri gerçekleştirildi.