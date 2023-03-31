İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

İtalya'da yapılacak olan ulusal grev nedeniyle THY, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan Bologna, Venedik ve Milano seferlerini iptal etti. Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK1323 İstanbul-Bologna,TK1324 Bologna-İstanbul,TK1871 İstanbul-Venedik,TK1872 Venedik-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896 Milano-İstanbul uçuşları yapılamayacak.

Lokman Sarıkurt

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.