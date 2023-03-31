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İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti
İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İtalya'da yapılacak olan ulusal grev nedeniyle THY, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan Bologna, Venedik ve Milano seferlerini iptal etti. Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK1323 İstanbul-Bologna,TK1324 Bologna-İstanbul,TK1871 İstanbul-Venedik,TK1872 Venedik-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896 Milano-İstanbul uçuşları yapılamayacak.

Lokman Sarıkurt

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