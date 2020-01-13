İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

İtalya'da hava trafik kontrolörleri yarın grev yapacak. Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı Roma, Venedik ve Milano seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. İptallerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir” paylaşımını yaptı.

Yarın Türk Hava Yollarının iptal ettiği seferler şunlar:

TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul

Tuncer Cengiz