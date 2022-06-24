İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil toprağa verildi

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinin tamamlanmasının ardından THY'nin uçağıyla saat 00.20'de Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Kazada hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye başta Erbil'in eşi Başak Erbil ile çocukları Melisa ve Arda olmak üzere, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Taziyeleri kabul eden eş Başak Erbil, cenaze namazının kılındığı esnada gözyaşlarına boğuldu.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

