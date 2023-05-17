İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi



İtalya'nın kuzeyindeki bulunan Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan aşırı yağışların ardından nehirlerde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor. Emilia-Romagna özerk hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu. Yağışın etkisini azalttığı, ancak nehirlerdeki su seviyelerinin hala yükselmeye devam ettiği aktarıldı.

"Yıllık ortalama yağış miktarı, yalnızca 36 saatte yağdı"

Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, bazı noktaların yıllık ortalama yağış miktarının yarısını yalnızca 36 saatte aldığını, bu durumun nehirlerin taşmasına, kasabaların ve binlerce dönümlük tarım arazisinin sular altında kalmasına yol açtığını belirtti. Ravenna Belediye Başkanı Michele de Pascale ise, "Muhtemelen Romagna tarihinin en kötü gecesiydi. Ravenna, uğradığı zarar nedeniyle tanınmayacak durumda" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.